شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة دمي جنسية تؤكد رواج بضاعتها..بعض الرجال قرروا استبدالها بالنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحدى أكبر شركات إنتاج الدمى الجنسية فى العالم أن بعض الأشخاص قاموا بالفعل باستبدال شركائهم الحقيقيين بالروبوتات الجنسية، خاصة وأنها أصبحت أكثر ذكاء بفضل الذكاء الإصطناعى.

وبحسب موقع daily star البريطانى، فقد أوضح "لوى لوف" وهو أحد مؤسسى شركة "Silicone Lovers "، ردا على سؤال حول ما إذا كان البشر سيستبدلون الأشخاص الحقيقيين فى يوم من الأيام بالروبوتات الجنسية: "لقد فات الأوان لذلك، هذا يحدث بالفعل، مع دمى الجنس، وليس هناك عودة إلى الخلف بسبب التكنولوجيا المتطورة بسرعة"، مشيرا إلى أنه تم إنتاج دمى "واقعية للغاية" فى الصين.

وأضاف أنه "مع تطور إنتاج دمى الجنس يقول بعض الأشخاص إنهم بالفعل انتقلوا من شركاء بشريين إلى شركاء روبوتيين"، حيث توفر كل دمية تجربة فريدة تماما لأنها قابلة للتخصيص تماما، من الرأس إلى أظافر القدمين، وحتى شكل الجسم، وشكل الأعضاء التناسلية ونوعية الشعر، والنمش والوشم، يمكن تخصيص كل شيء ليناسب جميع الأذواق".

يذكر أنه خلال الفترة الأخيرة ظهرت موجة جنسية جديدة فى العالم تتمثل فى إقبال أشخاص على اقتناء الدمى الجنسية للمتعة والتسلية، ويجد عدد من الرجال فى هذه الدمى بديلا عن المرأة الحقيقية ويعاملونها كما لو كانت من بنى البشر ويقيمون معها علاقات حميمية.