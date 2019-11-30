شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يضع شارة على المنشورات غير الصحيحة .. بموجب القانون في سنغافورة والان مع تفاصيل الخبر
وقال الإخطار الذي اطلع عليه بعض المستخدمين في سنغافورة إن "فيس بوك " ملتزم من الناحية القانونية بإخطاركم أن حكومة سنغافورة تقول إن هذا المنشور يحتوي على معلومات غير صحيحة".
وأدُرج إخطار التصحيح أسفل المنشورالأصلي دون أي تعديلات على النص لكن أمكن لمستخدمين آخرين داخل وخارج البلد الاطلاع عليه.
وقالت حكومة سنغافورة أمس الجمعة إنها طلبت من فيسبوك نشر إخطار تصحيح لمنشور بتاريخ 23 نوفمبر.
وقال متحدث باسم فيسبوك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني "بموجب القانون السنغافوري وضع فيسبوك شارة على المنشورات التي تقرر الحكومة أنها تحتوي على معلومات غير صحيحة".
وأضاف البيان "نظرا لأنها الأيام الأولى لسريان القانون فنحن نأمل أن تؤدي- تأكيدات حكومة سنغافورة بأنه لن يؤثر على حرية التعبير- إلى اتباع أسلوب مدروس وشفاف في تنفيذه".
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