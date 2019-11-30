شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 أرقام وحقائق لم تعرفها من قبل عن كوكب أورانوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد كوكب أورانوس من الكواكب الشمسية الأقل شهرة بين غيرها، إلا أنه الكوكب السابع من الشمس، وهو أول كوكب اكتشف باستخدام التلسكوب، ويحمل العديد من الأسرار والحقائق المميزة التى ربما لم تسمع عنها من قبل، ونقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لما ذكره موقع "space-facts" العلمى.



كوكب اورانوس

1- تعد من أغرب الحقائق عن الكوكب أنه يميل على جانبه بميل محوري يبلغ 98 درجة، حيث إنه غالبًا ما يوصف بأنه يدور حول الشمس على جانبه.

2- تم اكتشاف اورانوس رسمياً من جانب السير ويليام هيرشل عام 1781.

3- هو كوكب خافت جدا لدرجة أنه لم يتم ملاحظته بالعين المجردة، واعتقد هيرشل فى البداية أنه مذنب، لكن بعد عدة سنوات تأكد أنه كوكب.

4- يدور أورانوس حول محوره مرة كل 17 ساعة، 14 دقيقة، أى أن اليوم به يكون أصغر من اليوم على الأرض.

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5- يدور الكوكب في اتجاه رجعي، عكس الطريقة التي تدور بها الأرض ومعظم الكواكب الأخرى.

6- على عكس يومه الأصغر عامه أطول من الأرض، فيقوم أورانوس برحلة واحدة حول الشمس كل 84 سنة أرضية.

7- خلال دورته يحصل على حوالي 42 عامًا من أشعة الشمس المباشرة، وما تبقى من الوقت في الظلام.

8- يشار إلى أورانوس على أنه كوكب "عملاق الجليد".

9- يتكون الغلاف الجوي العلوي من الماء والأمونيا وبلورات جليد الميثان التي تعطي الكوكب لونه الأزرق الباهت.

10- أورانوس يحقق رقم قياسى فى أبرد درجات الحرارة في أي كوكب، مع أدنى درجة حرارة جوية تبلغ -224 درجة مئوية.