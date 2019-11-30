تكنولوجيا: سامسونج تسجل براءة إختراع لمستشعر جديد يعرف ب“Bright Night”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الكوري في مكتب حقوق الملكية الفكرية الأوروبي براءة إختراع لمستشعر جديد يقدم في سلسلة هواتف Galaxy S11 يعرف بمستشعر “Bright Night”.

ظهرت خلال الفترة الماضية مجموعة من التسريبات حول سلسلة هواتف Galaxy S11 المقرر إطلاقها العام المقبل من سامسونج، واليوم كشف عن ملامح جديدة في تصميم الكاميرة التي تضم مستشعر جديد من سامسونج.

وتؤكد التفاصيل الخاصة بمستشعر سامسونج الجديد “Bright Night”، على أن المستشعر صمم لدعم الهواتف والأجهزة اللوحية، كما تشير التوقعات إلى أن هذا المستشعر يستهدف بشكل خاص التصوير الليلي، أو تسجيل الفيديو في الإضاءة المنخفضة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن المستشعر الجديد هو مستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل الذي يدعم سلسلة هواتف Galaxy S11 العام المقبل.

Advertisements

ولقد قدمت سامسونج نمط “Bright Night” للتصوير الليلي في هواتف S10 وسلسلة هواتف Note10، واليوم ينتقل هذا النمط إلى مستشعر يدعم الإصدارات الجديدة.

يذكر أن التسريبات المصورة قد كشفت عن تصميم مستطيل للكاميرة الخلفية في هواتف Galaxy S11 و Galaxy S11 بلس، حيث تضم وحدة الكاميرة إعدادات خماسية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر سامسونج الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة التكبير البصري حتى 5 مرات.

أيضاً تأتي سلسلة هواتف Galaxy S11 بميزة التركيز التلقائي بالليزر، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 8K، كما تضم الهواتف مجموعة من التقنيات الجديدة من بينها Director View، وNight Hyperlapse، و Single Take Photo، ونمط التصوير البانورامي الرأسي.

المصدر

اعلان

