شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جامعة أوهايو تمسح تقريرا عن حشرات تعيش على المريخ.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذفت جامعة أوهايو مقالًا عن الأبحاث التي أجراها أحد أساتذتها مدعيًا أن هناك مخلوقات تشبه الحشرات توجد على سطح المريخ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتمتع وليام روموسر بخبرة 45 عامًا في دراسة هذه الحشرات التى أدعى وجودها، قائلا: إنه يمكنه رؤية أشكال شبيهة بالحشرات في صور الكوكب الأحمر التي أرسلتها وكالة ناسا من مستكشف كوريوسيتي.



الحشرات ويعتقد الأستاذ الفخري لعلم الحشرات بجامعة أوهايو، أن الصور تظهر هياكل خارجية وملحقات مشتركة لهذه "الكائنات الحية"، وهي أدلة كافية لتحديد هذه الكائنات الحية مثل الحشرات. وروجت الجامعة بشكل كبير ورقته في وقت مبكر من شهر نوفمبر، لكن المسؤولين حذفوا صفحة تشرح البحث من موقعها على الويب. Advertisements



صورة كوريوسيتى للحشرات وقال جيم سابين المتحدث باسم جامعة أوهايو، "عضو هيئة التدريس لم يعد يرغب في التواصل مع وسائل الإعلام فيما يتعلق بهذا البحث، لذلك اخترنا إزالة القصة من موقعنا"، وتم استبدال البيان الخاص بالجامعة برسالة تقول: "لقد تمت إزالة هذا الإصدار بناءً على طلب المتقدم". ومع ذلك، لا يزال الملصق الذي تم إنشاؤه لشرح البحث، والذي تم تقديمه إلى الجمعية الأمريكية لعلم الحشرات في 19 نوفمبر، متاحًا عبر الإنترنت.



الحشرات

فيما قال الدكتور روموسر فى بحثه "كانت هناك ولا تزال هناك حياة على سطح المريخ" ، مشيرًا إلى أن الصور تظهر كلاً من الكائنات المتحجرة والكائنات الحية.