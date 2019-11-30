تكنولوجيا: 10 شركات تقنية حصلت على أعلى عدد من تأشيرات H-1B الأمريكية في عام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن عدد الشركات التكنولوجية التى تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، والتى حصلت على الحد الأقصى من تأشيرة H-1B للأعمال التجارية الأمريكية والتى تمنح لتوفير عمال أجانب في مهن متخصصة. وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فتأتى هذه الأرقام من قبل مكتب شهادات العمل، ومن بين أفضل 10 من أصحاب عمل حاملي تأشيرة H-1B ، هناك سبعة من الولايات المتحدة، وتكشف البيانات أيضًا عن أفضل 10 ولايات لديها حاملي تأشيرة H-1B كموظفين، والتى كانت هي كاليفورنيا وتكساس ونيويورك، أما أهم 10 وظائف تم إصدار شهادات العمل لها تشمل مطوري البرامج ومحللي أنظمة الكمبيوتر وغيرهم، ولعل أكبر 10 شركات تقنية حصلت على معظم تأشيرات H-1B في عام 2019 هي: Deloitte Consulting, LLP Cognizant Technology Solutions, US Corp Apple, Inc Infosys Limited Advertisements Qualcomm Technologies Tata Consultancy Services Limited KForce, Inc Cisco Systems, Inc. Amazon.com Services Wipro Limited

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