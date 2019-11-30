شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 82% من الموظفين يعتقدون أن التكنولوجيا تساعد فى تقدم بيئة العمل.. دراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة، أن حوالي 82% من الهنود يعتقدون أن التكنولوجيا تعمل على تعزيز بيئة العمل وتوفير فرص عمل أفضل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فكشفت دراسة جديدة أجرتها إحدى شركات الأبحاث السوقية، والتى شملت أكثر من 15000 فرد من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل والصين والهند واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ووجدت أن الموظفين يتشاركون في العديد من الآراء الإيجابية حول العالم فيما يتعلق بالتكنولوجيا، ودورها في مكان العمل، مثل قدرته على تحسين فرص العمل وجودة الوظيفة.

وقال أحد المبحوثين، إن حوالى 60% من القوى العاملة يتوقعون من أصحاب عملهم أن يوفروا لهم وصولاً سهلاً إلى أحدث التقنيات، كما كشفت الدراسة أن 73% من المشاركين في الهند يعتقدون أن التكنولوجيا تساعد الأشخاص الذين يحبونهم في الحصول على وظائف جيدة وتحسين وظائفهم حالية.

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بينما لدى 56 ٪ في جميع أنحاء العالم اعتقادا راسخا أن التكنولوجيا تجعل من السهل التقدم إلى المستوى المهني التالي، كما أظهر الاستطلاع أن 83 % من الموظفين في الهند سعداء بالذكاء الاصطناعي (AI) لتولي الأجزاء "المملة" من وظائفهم، مقارنة بـ 52 في المائة من المجيبين على مستوى العالم، ويشمل ذلك مهام مثل الأعمال الورقية والجداول الزمنية والفواتير والتنظيف والتنظيم والإبلاغ.