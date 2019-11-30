شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تمنح المستخدمين القدرة على منح أصدقائهم هدايا ذهب عبر Google Pay والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل فى وقت سابق أنها ستسمح لمستخدمي Google Pay بشراء وبيع الذهب على نظامها الأساسي، إلا أن أحدث تقرير صادر عن XDA Developers كشف أن التطبيق قد يحصل قريبًا على ميزة ذهبية للهدايا، حيث تم رصد الميزة القادمة في إصدار تطبيق Google Pay v48.0.001_RC03.

وبحسب موقع TOI الهندى، فوفقًا للتقرير، يشتمل هذا الإصدار من تطبيق Google Pay على سلاسل تلمح إلى الميزة، وتُظهر الرموز المذكورة في التقرير السلاسل التي توضح "gold_gifting_description_hint”، "gold_gifting_gifting_subject”، "gold_gifting_milligram_quantity_symbol”، "gold_ui_gift_output_text”، " وجود هذه الميزة القادمة مع التحديث التالي.

وأشار التقرير إلى أن جوجل قالت في وقت سابق أن المستخدمين يمكنهم شراء 99.99 من ذهب عيار ٪ 24 قيراطًا، وسيتم تحديثه كل بضع دقائق وسيتم عرضه على تطبيق Google Payـ وسيتم تخزين الذهب الذي تم شراؤه من خلال التطبيق بواسطة MMTC-PAMP نيابة عن العملاء في خزائن آمنة.