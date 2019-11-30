عطل دولي مفاجئ يضرب “فيسبوك” و”ماسنجر” و”إنستغرام”

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 نوفمبر 2019 01:14 صباحاً - تعرض “فيسبوك” و”إنستغرام” وتطبيق “ماسنجر” لعطل فني مفاجئ، مساء الخميس، ضرب مناطق مختلفة من العالم.

ورغم اتساع نطاق المشكلة فإنها لم تؤثر على جميع المستخدمين، وبينما قال البعض إن موقع “فيسبوك” أو تطبيقه لا يعملان، أكد آخرون أنهما يعملان بصورة طبيعية، حسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية. وبقي تطبيق “واتساب” الذي تملكه “فيسبوك” يعمل كالمعتاد، وفقا للصحيفة. ولم تعلق صفحة “فيسبوك” على “تويتر” على الأمر حتى الآن.

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