تكنولوجيا: انفصال شاحنة روسية عن المحطة الفضائية الدولية

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وأعلن ناطق باسم معهد "تسيني ماش" التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن الشاحنة يتوقع أن تحترق بعد ساعات في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي.
وقال الناطق إن الشاحنة قد شغلت مكابحها الساعة 16.39 لتدخل الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي حيث سيحترق الجزء الأكبر منها، أما حطامها المتبقي فسيسقط الساعة 17.19 في القسم غير القابل للملاحة في المحيط الهادئ.
يذكر أن مركبة الشحن "بروجريس إم إس – 12 " أطلقها في 31 يوليو الماضي صاروخ "سويوز - 2.1 آ" إلى المحطة الفضائية الدولية التي التحمت بها في اليوم نفسه بعد القيام بدورتين حول الأرض.
أما الشاحنة الفضائية التالية " بروجريس إم إس – 13" فيتوقع أن تطلق إلى المحطة في ديسمبر المقبل من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.
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