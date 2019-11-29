سرقة 49 مليون دولار من عملة Ethereum

فقدت المنصة الكورية الجنوبية لتبادل العملات الرقمية المشفرة أوبيت Upbit ما قيمته 49 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة، وهو ما أكدته المنصة عبر بيان رسمي على موقعها الإلكتروني.

وأكدت منصة Upbit أن 342 ألف قطعة من عملة إثيريوم Etherium بقيمة 49 مليون دولار تم نقلها من محفظتها إلى محفظة مجهولة في 27 نوفمبر.

وعلقت المنصة الكورية الجنوبية جميع الودائع والسحوبات المشفرة بسرعة كإجراء احترازي، ونقلت جميع الأصول إلى محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت لا يمكن مهاجمتها.

وقالت Upbit: إنها ستغطي فورًا عملة إثيريوم Etherium المفقودة عبر أصولها الخاصة، لكن الأمر سيستغرق أسبوعين قبل أن تستأنف الودائع والسحوبات وتعود الخدمات إلى طبيعتها.

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وشجعت المنصة أعضاء مجتمع العملات الرقمية المشفرة لحظر الودائع من المحفظة المخالفة، والتي ليس لديها معلومات تؤدي إلى تحديد مالكها.

وهناك مجموعة واسعة من المرشحين المحتملين، بحيث قد يكون المسؤول عن السرقة منظمات إجرامية تقليدية عبر الإنترنت أو عملًا داخليًا من داخل المنصة أو دولًا قومية تعاني من ضائقة مالية بسبب العقوبات وتأمل في تمويل خزينتها.

يذكر أن هذه العملية لا تعد أكبر عملية سرقة عملات رقمية مشفرة حتى الآن، إذ خسرت منصة Coincheck ما قيمته 400 مليون دولار من عملة NEM بعد تعرضها لاختراق في بداية عام 2018.

هذا وتشير عمليات السرقة المتكررة إلى أن المنصات بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإيقاف عمليات النقل والحد منها، وذلك في سبيل منع حدوث مثل هذه السرقات على نطاق واسع، والتي من الواضح أنها لن تتوقف في أي وقت قريب.