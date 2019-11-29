شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. أستراليا تطلق أول قمر صناعى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في 29 نوفمبر 1967، أطلقت أستراليا أول قمر صناعى لها، حيث انطلق القمر الصناعي من نطاق اختبار Woomera في جنوب أستراليا، وجعلت المهمة أستراليا الدولة السابعة التي تصل إلى الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت مواصفات هذا القمر الصناعى، تشمل على وزن حوالي 100 رطل، وإمكانية للدوران حول الأرض من القطب إلى القطب.



القمر الصناعى

وكانت قد أحضرت الولايات المتحدة 10 صواريخ ريدستون إلى أستراليا في سلسلة من الرحلات التجريبية، ولكنهم انتهوا فقط باستخدام تسعة منهم، وبدلاً من شحن آخر صاروخ ردستون، عرضوه على أستراليا الذين استخدموه بعد ذلك لإطلاق قمرهم الصناعي.

وأطلقت أستراليا العديد من الأقمار الصناعية الأخرى بعد ذلك، حيث تشتهر أيضًا بأعمالها الخاصة بعلم الفلك الراديوى.