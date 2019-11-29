شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم جديد لمدينة ذكية فى روسيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المدينة الذكية

وتساهم فى المشروه العديد من الشركات التكنولوجية، ومنها شركة "زها حديد أركيتيكتس"، تشترك مؤسسة "Nikkei Sekkei" و"UNK Project" في المشروع، بالإضافة إلى المكتب الإيطالي "Archea Associati" و"ABD Architects"، كلهم سيقومون ببناء مجموعة سكنية على مساحة 460 هكتارا.

ووفقا لرئيس المشروع كريستوس باساس، يركز تصميم المدينة الذكية ليس فقط على بناء تقنيات حديثة بل على خلق وسط منظم في الفضاء العام هدفه توحيد الناس.

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المدينة الذكية 2

وأوضح أن المهندسين المعماريين يريدون "الجمع بين الجوانب الطبيعية للمدينة ومبادئ الانفتاح والشمولية في الهندسة المعمارية العالية الجودة المناسبة للقرن الحادي والعشرين".

وستبدأ المرحلة الأولى من المشروع في عام 2019، وستتزامن مع إنشاء خط المترو في عام 2020 الذي يربط منطقة روبليوفو-أرخانغيلسك بموسكو، وهكذا ستصبح المنطقة مركزا يوفر فرص عمل جديدة ويفرغ ازدحام وسط مدينة موسكو.