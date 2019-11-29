هونر تنشر فيديو يفصل قدرات كاميرات Honor V30 الجديد

مع إطلاق هاتفي (هونر في30) Honor V30، و(هونر في30 برو) Honor V30 Pro، تحاول (هونر) تمييز نفسها بصفتها قادرة على صنع هواتف ذكية بكاميرات احترافية، وذلك على غرار الشركة الأم هواوي.

والآن شاركت العلامة التجارية مقطعي فيديو ترويجيين يفصلان مزايا وقدرات الكاميرا في الهاتفين الذكيين الجديدين اللذين يستخدمان حساس (سوني آي إم إكس600) Sony IMX600 بدقة 40 ميجابكسل مع مرشح (أحمر أصفر أصفر أزرق) RYYB، بالإضافة إلى قدرات المعالجة العصبية لمعالج (كيرين 990) Kirin 990.

وفي المقطعين الترويجيين ركزت هونر على مزايا ما تسميه (تقنية الكاميرا المصفوفة) Matrix Camera Technology – وهي مزيج من الحساس ووحدة المعالجة العصبية التي تحقق إمكانات إضاءة منخفضة رائعة وثباتًا سلسًا للفيديو.

وإلى جانب التسجيلين المصورين، نشرت هونر صور معاينة تكشف قدرات كاميرات هاتفي (هونر في30)، و(هونر في30 برو).

وكانت هونر قد أعلنت عن هاتفيها الذكيين الجديدين خلال حدث خاص أقامته يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة الصينية بكين، وكشفت أيضًا خلاله عن ساعة ذكية، وحواسيب محمولة.

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ويعد الهاتفان الجديدان من العلامة التجارية الصينية الأولين في دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهما يحتويان أيضًا على معالج هواوي الأحدث (كيرين 990)، ويمتاز بوجود 5 كاميرات: 3 خلفية، وكاميرتان أماميتان.

وتأتي الكاميرا الخلفية الأساسية في كلا الهاتفين بدقة 40 ميجابكسل مع حساس التصوير (سوني آي إم إكس 600) Sony IMX600 مع مثبت صورة بصري ثنائي Dual OIS وتركيز تلقائي ليزري Laser AF، ولكن هاتف (هونر في30 برو) يقدم فتحة عدسة f/1.6 مقارنةً بفتحة العدسة في (هونر في30) البالغة f/1.8.

أما الكاميرا الثانية في كلا الهاتفين، فهي بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق مع تقريب بصري قدره 3x، وفتحة عدسة f/2.4، ومثبت صورة بصري، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 12 ميجابكسل في هاتف (هونر في30 برو) مع فتحة عدسة f/2.2، وبدقة 8 ميجابكسل في هاتف (هونر في30) مع فتحة عدسة f/2.4.

أما الكاميرتان الأماميتان اللتان تقعان ضمن الشاشة، فدقة الأولى 32 ميجابكسل مع دعم وضع التصوير الليلي Super Might Mode، في حين تبلغ دقة الأخرى 8 ميجابكسل مع التصوير العريض بزاوية 105 درجات.