أمازون تخطط لمراقبة الأحياء عبر أجهزة Ring

تخطط شركة أمازون لاستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه وأجهزة Ring الذكية للأمن المنزلي الخاصة بها لإنشاء “قائمة مراقبة الحي” بواسطة الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لتقرير من موقع The Intercept.

هذا ومن شأن تكنولوجيا التعرف على الوجه من أمازون أن تنبه مستخدمي Ring إذا كان الأفراد “المشبوهون” بالقرب من منزلهم.

ووفقًا للوثائق الداخلية التي استعرضتها التقرير، ستقوم “قائمة مراقبة الحي” بتنبيه مالك Ring تلقائيًا بوجود نشاط مشبوه على هواتفهم المحمولة عند ظهور شخص يعتبر مشبوهًا في إطار الكاميرا.

وما يزال من غير الواضح من الذي يمكنه الوصول إلى قوائم مراقبة الأحياء هذه، أو كيف سيتم جمعها وتجميعها.

لكن الوثائق الداخلية تشير إلى وكالات تطبيق القانون، مما أدى إلى تكهنات بأن الأمر قد ينطوي على شراكة Ring مع أكثر من 600 قسم شرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، للسماح لهم بطلب الوصول إلى لقطات الكاميرا من مالكي الكاميرات.

كما أن التقرير لا يوضح كيفية اعتبار الشخص مشبوهًا، وكيف يمكن جمع ملامح الوجه المميزة للأفراد المشبوهين.

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وكانت تقارير صادرة في وقت سابق من هذا العام قد ذكرت أن Ring تقدم خصومات على المنتج لأصحاب الكاميرات الذين يمكنهم تحديد أي شخص يعتبرونه “غير عادي” وإبلاغ الشرطة عنه.

وبالإضافة إلى تنبيه المستخدمين عبر إشعار داخل التطبيق عندما يظهر الشخص مشبوه بالقرب من جرس الباب Ring، ستوفر الميزة أيضًا زر “إخطار الجيران”.

وهناك ميزة ثالثة محتملة يشار إليها في وثائق Ring تسمى “مطابقة مشبوه بشكل استباقي”، والتي تصف بطريقة تشير إلى القدرة تلقائيًا على تحديد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم سلوكًا إجراميًا استنادًا إلى لقطات المراقبة المنزلية التي تتم مراقبتها حسابيًا.

ويأتي التقرير بعد أسبوع من قيام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بتوجيه خطاب إلى المدير التنفيذي لشركة أمازون يطالبون فيه أمازون بالكشف عن كيفية تأمين لقطات جهاز Ring، ومن يُسمح له بالوصول إلى تلك اللقطات.

وطلب ​​أعضاء مجلس الشيوخ من أمازون وصف خططها المتعلقة بالتعرف على الوجه لأجهزة Ring، بما في ذلك منصة أمازون الخاصة المسماة Rekognition، والتي أثارت في الماضي مخاوف الخصوصية.