الهاتف Asus ROG Phone يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - Asus ROG Phone الذي تم إصداره في العام الماضي كان هاتف الألعاب الأكثر تميزًا في فئة الهواتف الذكية المخصصة للألعاب آنذاك. على الرغم من أن نظام Android 9 Pie كان متاحًا بالفعل على العديد من الأجهزة وقت صدوره، إلا أنه تم إطلاق الهاتف Asus ROG Phone مع نظام Android 8.1 Oreo.

أخيرًا وبعد طول إنتظار، بدأ الهاتف Asus ROG Phone بتلقي تحديث Android 9 Pie، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الشركات الأخرى بترقية هواتفها الذكية إلى Android 10. هذا التحديث الذي حصل عليه الهاتف Asus ROG Phone اليوم يحمل البنية رقم v16.0410.1910.91، ويجري إطلاقه على مراحل عبر الهواء، لذا يجب أن يصل إلى المزيد من المناطق قريبًا.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.