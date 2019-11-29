تكنولوجيا: الصين تستعد لأكبر خطوة فى تاريخها للفضاء فى ديسمبر.. اعرف التفاصيل

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، هذا هو الوقت الذي سيستأنف فيه العمل بأكبر صاروخ في البلاد، الذى سينطلق من مركز إطلاق الأقمار الصناعية ونتشانج في جزيرة هاينان في جنوب الصين.
ويعد صاروخ The Long March 5، بطول 184 قدمًا (56 مترًا) وكتلة عند الإقلاع تقارب مليوني رطل، وهو أحد أكبر الصواريخ النشطة في العالم، ويمكن مقارنته بأريان 5 أو أمريكا دلتا الرابع.
وتعتزم الصين إطلاق Chang'e 5 من خلال هذا الصاروخ، وهي مهمة إعادة عينة القمر، وكذلك أول مهمة مستقلة بين الكواكب، متجهة إلى المريخ، العام المقبل.
وتهدف هذه المهمة إلى القمر لجمع 4.4 رطل من العينات القمرية وإعادتها إلى الأرض، وإذا سار هذا الإطلاق وكذلك الخاص بكوكب المريخ بشكل جيد، فقد تبدأ الصين في بناء محطتها الفضائية في عام 2021.
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