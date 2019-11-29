شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر طريقة لعرض المحادثات داخل المنصة بطريقة تشبه Reddit والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المسربة الشهيرة " Jane Manchun Wong " أن شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تختبر مزايا جديدة لعرض المحادثات على نحو يشبه موقع Reddit.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فقالت "وونج" في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر: " يختبر تطبيق تويتر للويب وضع محادثات جديد على غرار "ريديت"، وأضافت: “ظهر التصميم أول مرة على موقع تويتر التجريبي على نظام iOS، والآن قد يأتي إلى تطبيق الويب أيضًا، فهو يساعد على تتبع المحادثة".

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وكانت شبكة تويتر قد أطلقت النسخة الاختبارية من التطبيق في وقت سابق من هذا العام، وذلك بهدف تجربة المزايا الجديدة قبل إطلاقها لعامة المستخدمين من خلال تطبيقها الرئيسي، فيما تختبر الشركة الآن على التطبيق عرض المحادثات مع خطوط رمادية ورفيعة على نحو يشبه "ريديت".

ومن المتوقع أن تطلق تويتر هذه الميزة لعموم المستخدمين خلال عام 2020 المقبل، فيما أشار التقرير أيضا إلى أن تويتر يختبر أيضا عرض ناشر التغريدة الأولى في المحادثة مع رمز ميكرفون، وذلك على غرار "ريديت" أيضًا، كما أنه يختبر طريقة لعرض تفاصيل التغريدات بشكل بطاقة يمكن الوصول إليها بنقرة واحدة.