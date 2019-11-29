شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" قد يسمح لمستخدميه بإخفاء تعليقات "المزعجين" دون علمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تطبيق "فيس بوك" يعمل على إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إخفاء تعليقات الآخرين دون علمهم، بحسب روسيا اليوم.

وكشفت "ذي صن" البريطانية أن أداة "التقييد"، المتاحة بالفعل على "انستجرام"، قد تندرج ضمن ميزات تطبيق "فيسبوك" الرئيسية أيضا، وأطلق "انستجرام" الميزة هذه لمكافحة التنمر على الموقع الاجتماعي، في أكتوبر الماضي، حيث تسمح الميزة بحظر التعليقات "سرا" لبعض المستخدمين، حيث لن تكون مرئية لأي مستخدم آخر غير الشخص الذي كتبها.

وفي حديث مع "ذي صن"، قال مسئولو "فيسبوك" إنهم يفكرون في تبني الميزة هذه أيضا، وسألت الصحيفة البريطانية، مديرة المنتج في عملاق المواقع الاجتماعية، نامراتا بوستروم، عما إذا كان "التقييد" (Restrict ) سيكون متاحا على "فيسبوك".

Advertisements

وأجابت نامراتا: "نريد أن نرى كيف يتصرف المستخدمون، وكيف يستخدمه الناس، ومدى فعاليته. وننظر في كيفية تطبيق الميزة على "فيسبوك". لم يُتخذ القرار بعد، ولكننا على يقين من أننا سنشارك القرار"، ويوجد في "فيسبوك" أكثر من ضعف المستخدمين النشطين شهريا في "انستجرام"، لذا قد يبدو غريبا جدا أن ميزة "التقييد" وصلت "انستجرام" أولا.

ولكن "فيسبوك" تقول إن السبب في ذلك هو أن "إنستغرام" يضم قاعدة مستخدمين أصغر سنا، حيث يكون للتنمر تأثير كبير بشكل غير متناسب.