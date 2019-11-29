مُسرب يقول أن التصميم الحقيقي لكاميرا الهاتف Galaxy S11 لن يكون ” فوضويًا “

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا لم تكن من محبي كاميرا +Galaxy S11 كما هو موضح في الصور الحاسوبية، فقد يسعدك أن تسمع أن المسرب الصيني الشهير Ice Universe يدعي أنها غير دقيقة. هذا المسرب لديه دراية بشؤون سامسونج، وكان وراء تسريب العديد من المعلومات الدقيقة في الماضي.

من المفترض أن يأتي Galaxy S11 مع كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار توفر تقريبًا بصريًا يبلغ ×5 وجميع الكاميرات المقربة التي تستند على مبدأ المنظار التي رأيناها حتى الآن تمتاز بفتحة مستطيلة. يسمح ذلك بمرور مزيد من الضوء إلى المستشعر، لذلك من غير المحتمل أن تنتقل سامسونج إلى العدسة الدائرية.

لكن هذا ليس ما تُظهره الصور الحاسوبية، فهي تظهر عدسات دائرية متعددة وليس عدسات مستطيلة. ونتيجة لذلك، يقول المسرب الصيني المذكور آنفًا أن التصميم الحقيقي لكاميرا Galaxy S11 لن يكون ” فوضويًا “. لاحظ أن الصورة أعلاه تجسد لنا الهاتف +Galaxy S11. هناك أيضا تجسيدات للهاتف Galaxy S11، والتي تعرض لنا كاميرا أكثر تنظيمًا، على الرغم من أنها ما زالت غير متجانسة.