السيد Jony Ive يخرج رسميًا من شركة آبل، وينتقل للعمل في شركته الخاصة

فاطمة أيت طالب - دبي - السيد Jony Ive أصبح الآن وبشكل رسمي خارج شركة آبل. أعلن رئيس قسم التصميم الدائم لشركة آبل في فصل الصيف أنه سيغادر الشركة ولكن حتى يوم أمس ما زال يظهر في صفحة آبل الخاصة بالمسؤولين التنفيذيين في الشركة. ليس بعد الآن، فقد تم الآن إزالته من الصفحة.

قام السيد Jony Ive بإنشاء شركة متخصصة في التصميم تُدعى LoveFrom مع صديقه وشريكه في العمل لفترة طويلة Marc Newson، ولديه آبل كعميل، وبالتالي فإن علاقة العمل سوف تستمر. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت آبل ستعين رئيسًا جديدًا للتصميم بدلاً من Jony Ive أم لا.

تأتي مغادرة Jony Ive لشركة آبل في وقت مهم تعمل فيه الشركة على صنع هواتفها الجديدة iPhone 12 وربما أول هاتف ذكي قابل للطي.

من المؤكد أن شركة كبيرة مثل آبل قد خططت لكيفية التعامل مع هذا التغيير مقدمًا، ولكن يكفي أن نقول بأن أجهزة آبل في 12 إلى 24 شهرًا القادمة ستكون تحت المجهر دون أن يكون Jony Ive على رأس فريق التصميم.