التصميم الكامل لواجهة الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G يظهر في صورة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس فقط قام نائب رئيس شركة Oppo، السيد Brian Shen بالتشويق للهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G القادم على شبكة تويتر من خلال نشر صورة تُظهر لنا جزءًا من الجانب الأيمن للهاتف. بعد أقل من 24 ساعة، تم نشرة صورة جديدة على شبكة الإنترنت تستعرض لنا كيف ستبدو الواجهة الأمامية للهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G.

كما ترون، الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G سيحصل على شاشة كبيرة تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية مع العلم بأن الشائعات السابقة ذكرت أن هذه الشاشة ستكون من نوع AMOLED وستمتاز بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD كما أنها ستمتاز أيضًا بمعدل التحديث 90Hz. وبغض النظر عن الشاشة، فسوف يكون Oppo Reno 3 Pro 5G كذلك أول هاتف من شركة Oppo يدعم شبكات 5G المستقلة وغير المستقلة.

التفاصيل المتعلقة بالهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G نادرة حاليًا، ولكن ذكر السيد Brian Shen أن هذا الهاتف سيضم هيكلاً زجاجيًا بسمك 7 ملمتر، وهو السمك الذي يبدو رائعًا. نأمل فقط ألا تتأثر سعة البطارية نتيجة لذلك. عمومًا، ينبغي أن تظهر المزيد من المعلومات حول سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series في الأيام المقبلة.