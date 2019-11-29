شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تخطط للتحقق من واتس آب بعد محاولة اختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير التكنولوجيا والاتصالات الهندي "رافي شانكار براساد"، أن بلاده ترغب في إجراء تدقيق لأنظمة أمان واتس آب، وذلك في أعقاب اكتشاف برامج تجسس استغلت الثغرات الأمنية في منصة الرسائل المملوكة لفيس بوك.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال "براساد" للبرلمان في بيان "طلب فريق طوارئ الكمبيوتر الهندي (CERT-In) تقديم معلومات من واتس آب في 9 نوفمبر 2019، بما في ذلك الحاجة إلى إجراء تدقيق وفحص لأنظمة وعمليات واتس آب الأمنية"، إلا أن واتس آب رفض التعليق على الأمر.

يذكر أن تطبيق واتس آب رفع الشهر الماضي دعوى قضائية ضد شركة المراقبة الإسرائيلية NSO Group، متهما إياها بمساعدة العملاء على اقتحام هواتف ما يقرب من 1400 مستخدم عبر أربع قارات.

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وكان من بين أهداف القرصنة الدبلوماسيين والمعارضين السياسيين والصحفيين ومسؤولين عسكريين وحكوميين، فيما قال مصدران لرويترز في السابق إن من بين أولئك الذين يزعم أنهم تأثروا ببرامج التجسس Pegasus التابعة لـ NSO، يوجد 121 منهم في الهند، أكبر سوق في واتس آب مع أكثر من 400 مليون مستخدم.

وقال براساد إن واتس آب قد استجاب لاستفسارات CERT، لكن تم الحصول على مزيد من الإيضاحات، مضيفًا أن الوكالة طلبت أيضًا من NSO Group تقديم معلومات حول البرامج الضارة وتأثيرها على المستخدمين الهنود.

وقال الوزير الهندى إن المديرين التنفيذيين لتطبيق واتس آب بمن فيهم الرئيس التنفيذي Will Cathcart لم يذكروا برامج التجسس عندما التقوا بمسؤولي وزارة التكنولوجيا الهندية في شهري يوليو، ومع ذلك، أبلغت واتس آب CERT بحادث وقع في مايو حددت فيه الشركة "ثغرة أمنية يمكن أن تمكن مهاجمًا من إدخال وتنفيذ تعليمات برمجية على الأجهزة المحمولة".