سلسلة هواتف Galaxy S10 Series بدأت بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث Android 10 المستقر لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series. يُعتبر ذلك بمثابة مفاجأة، فقد كشفت لنا خرائط الطرق لشركة سامسونج في العديد من الدول أن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series لن تحصل على تحديث Android 10 المستقر هذا العام.

على أي حال، هذا التحديث يبلغ حجمه حوالي 140 ميغابايت لأولئك الذين كانوا من بين المختبرين وما يقرب من 2 جيجابايت لأولئك الذين ليسوا من المختبرين. هذا التحديث يجلب معه واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من سامسونج وكافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر ديسمبر.

تحديث Android 10 الرسمي والمستقر متوفر حاليًا لملاك هواتف Galaxy S10 في ألمانيا، ولكنه سيشق طريقه للمزيد من البلدان قريبًا. هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.