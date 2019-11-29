تكنولوجيا: العلماء يحذرون من اتجاه العالم لنقطة تحول حال استمرار أزمة المناخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مجموعة من العلماء من أن الأرض تتجه إلى نقطة تحول عالمية، إذا استمرت أزمة المناخ على مسارها الحالى، مطالبين باتخاذ إجراء عاجل لتجنب تهديد خطير لبقاء الحضارة.
وقال مجموعة من الباحثين عبر دراسة نشرت فى العدد الأخير من مجلة "نيتشر"، إن هناك دليلا متزايدا يشير إلى حدوث تغييرات لا يمكن علاجها لبيئات الأرض وأننا الآن نواجه "حالة طوارئ عالمية".
وأوضح واضعو الدراسة أننا نقترب من نقطة تحول عالمية حيث تصل فيها أعراض الكوكب لنقطة اللاعودة، مثل فقدان غابات الأمازون المطيرة والانصهار السريع للألواح الثلجية وغيرها من الأعراض.
وأضاف واضعو الدراسة أن هذا الانهيار يمكن أن يؤدى إلى ظروف "احتباس حرارى" قد تجعل بعض مناطق الأرض غير قابلة للحياة عليها.
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