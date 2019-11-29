شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هزاع المنصورى يستعيد ذكرياته فى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد رائد الفضاء الإماراتي "هزاع المنصوري" ذكرياته في محطة الفضاء الدولية، من خلال نشر صورة قديمة له خلال رحلته للمحطة الدولية عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وقال المنصورى فى تغريدته، "سعيد جداً هذا العام كوني جزءًا من هذا الطاقم المذهل على متن محطة الفضاء الدولية وعلى الذكريات التي لن تنسى، أتمنى لهم عيد شكر سعيد!"

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يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصورى حرص أمس على تقديم التهنئة لمصر بعد إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، الذى تم إطلاقه مساء الثلاثاء الماضى، وكتب المنصورى عبر حسابه بموقع "تويتر":" تهانينا لمصر على إطلاق CubeSat بنجاح من محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض. متمنيا لهم التقدم في مساعيهم الفضائية.

وكان "المنصوري"، هو أول من نفذ مهمة علمية إماراتية في الفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، في 25 سبتمبر من العام الجاري، استمرت لمدة 8 أيام، أجرى خلالها 31 تجربة علمية، بينها 16 تجربة بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، و15 تجربة مستوحاة من المناهج الدراسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.