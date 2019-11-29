أسرار يوم الجمعة السوداء.. كيف تحصل على خصم إضافي يصل إلى 20% من أمازون؟

سنشهد خلال ساعات أكبر حدث في مجال التسوق عالميًا ومحليًا، وهو يوم جمعة التخفيضات الذي يطلق عليه اسم يوم (الجمعة السوداء) Black Friday في الولايات المتحدة وأوروبا، بينما يعرف باسم الجمعة البيضاء في العالم العربي.

تقدم معظم المتاجر الإلكترونية والشركات مجموعة من العروض الخاصة بهذا اليوم، والتي تتميز بتخفيضات كبيرة في الأسعار ما يشجع المستخدمين على اتخاذ قرار الشراء سريعًا. حيث إن متوسط المبالغ المالية التي بإمكان المتسوقين توفيرها في يوم الجمعة السوداء لا يقل عن نسبة 55% من الاسعار الأصلية للسلعة، كما يوجد فرصة خلال الدقائق الأولي من بداية البيع في يوم الجمعة السوداء لشراء بعض أنواع السلع مقابل أسعار رمزية على سبيل المثال: مقابل درهم واحد، أو جنيه مصري واحد، أو مقابل دولار واحد، وذلك بحسب الموقع الذي ستتواجد عليه وقتها.

ولكن هل تعتقد أنك تعرف كل أسرار يوم الجمعة السوداء لتوفير المال أثناء الشراء أونلاين؟ ربما لا. حيث توجد طريقتان غير معروفتين على نطاق واسع، وكلاهما يتضمن خيارات استرداد جزء من المال أثناء التسوق على موقع أمازون. كما يمكنك الاعتماد عليهما في أي وقت وليس يوم الجمعة السوداء فقط.

يقدم موقع (أمازون) Amazon يوم الجمعة السوداء عروضًا مغريةً على العديد من المنتجات، بالإضافة إلى تقديم عرض خاص جدًا على منتج معين يتغير كل ساعة.

فيما يلي كيفية الحصول على استرداد نقدي يصل إلى 20% أثناء التسوق على موقع أمازون:

1- استرداد بنسبة 10% على أجهزة أمازون:

توجد الكثير من خدمات استرداد الأموال (CashBack) التي يمكنك الاعتماد عليها أثناء التسوق عبر الإنترنت للحصول خصومات مثل: خدمة Rakuten – التي كانت تُعرف سابقًا باسم Ebates-، وTopCashback الأشهر عالميًا والتي يمكنك استخدامها طوال العام للحصول على خصومات على كل شيء تشتريه تقريبًا.

في الوقت الحالي، يقدم موقع TopCashback عرضًا جيدًا: وهو استرداد نسبة 10% على أجهزة أمازون. وهذا يشمل منتجات مثل: مكبرات الصوت الذكية Echo، والشاشات الذكية Echo Show، وأجهزة Fire TV، وأقراص Fire، وأجهزة القراءة الإلكترونية Kindle. كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

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إذا لم يكن لديك بالفعل حساب TopCashback، فستحتاج إلى التسجيل للحصول على حساب مجاني.

تأكد من زيارة صفحة TopCashback الخاصة بأمازون.

اضغط على خيار (Get Cashback)، وستنتقل إلى أمازون حيث تتسوق بشكل طبيعي. وبعد وقت قصير من قيامك بعملية الشراء يجب أن تتلقى رسالة بريد إلكتروني تؤكد أن TopCashback قد سجل عملية الشراء.

2- استرداد بنسبة 20% لمستخدمي بطاقة Amazon Visa:

توفر بطاقة Amazon Prime Visa لمستخدميها خصمًا نقديًا بنسبة 5% على جميع مشتريات أمازون. وبالإضافة إلى ذلك ولفترة محدودة يمكنك استرداد ما يصل إلى 15% على بعض العناصر المحددة.

خدمة استرداد المبالغ متاحة لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك: أجهزة Roku، وكاميرات (كانون) Canon، وهواتف سامسونج، والآلات الموسيقية، والأثاث، وغير ذلك الكثير.

على سبيل المثال: يُباع جهاز 2018 Roku Ultra حاليًا مقابل 86 دولارًا، لكن عند الدفع باستخدام Amazon Visa ستحصل على استرداد بنسبة 15% ما يؤدي إلى انخفاض السعر النهائي إلى 73 دولارًا. وبالمثل سينخفض سعر كاميرا Wyze Cam Pan الأمنية بعد الخصم ليصل إلى 29.74 دولارًا بدلًا من 34.99 دولارًا.

تجدر الإشارة إلى أنه مهما كان الموقع الذي تنوي أن تستفيد من التخفيضات والعروض المتاحة عليه يوم الجمعة السوداء، فلابد أن تكون في منتهى الحذر تجنبًا للتعرض للنصب أو الاختراق، لأن هذا اليوم يكون فرصة عظيمة للقراصنة الذين يحاولون السرقة بسبب الإقبال الهائل على مواقع التجارة الإلكترونية، وحاول اتباع الاجراءات الأساسية للحفاظ على الأمان وحماية خصوصيتك عبر الإنترنت في هذا اليوم.