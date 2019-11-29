تكنولوجيا: قضاء ساعات طويلة على الألعاب الإلكترونية له آثار خطيرة على الدراسة والعمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة يابانية حديثة أن الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة فى ممارسة الألعاب الإلكترونية لديهم ميل للتعرض لآثار سلبية على تحصيلهم الدراسى أو العمل، ويصبحون عرضة للمشكلات البدنية والعقلية. وأوضحت الدراسة، التى أجراها مركز كوريهاما للطب والإدمان لحساب مركز الإدمان التابع لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، أن نحو 33 فى المائة من الأشخاص باليابان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و29 عاما أمضوا ساعتين أو أكثر فى ممارسة الألعاب عبر الإنترنت أو أشكال أخرى من الألعاب يوميا. وأضافت الدراسة أن نسبة 85 فى المائة من عينة الدراسة البالغ عددهم 5096 يمارسون الألعاب من خلال الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو على مدار الـ 12 شهرا الأخيرة.

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