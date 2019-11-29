تكنولوجيا: لو هتشترى فى البلاك فرايدى بلاش الموبايل.. اعرف السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تنوى الشراء أونلاين فى البلاك فرايدى، فعليك الاهتمام بالجهاز الذى تستخدمه، إذ وجدت دراسة أن المستخدمين يميلون إلى اتخاذ قرار شراء أفضل عند استخدام جهاز كمبيوتر، بدلاً من الهاتف الذكى، لأن معلومات المنتج تكون واضحة وموجودة بالمقدمة.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى تخفى إصدارات المواقع الصديقة للهواتف المعلومات لتسهيل المشاهدة والتصفح، مما يجعل من الصعب على المستهلكين رؤية ما يشترونه بالضبط.
واقترحت الدراسات السابقة أن حجم الشاشة هو الذى يؤدى إلى خيارات شراء مختلفة، ولكن تعد هذه الدراسة الأولى التى تربط بين حجم الشاشة وخفض المعلومات.
وقال ليور فينك، رئيس مختبر السلوك المتنقل عضو فى قسم الهندسة الصناعية والإدارة فى جامعة بنجلادش: "المشكلة ليست فى حجم الشاشة، إنها فى حقيقة أن المواقع التى تم ضبطها للعرض على الهواتف تقلل المعلومات المعروضة على صفحة النتائج، وتتطلب المزيد من عمليات البحث فى الموقع للحصول على معلومات".
جدير بالذكر أنه اتجه المزيد من المستهلكين إلى هواتفهم الذكية عند التسوق عبر الإنترنت، حيث إن 47 بالمائة من "ترافيك" المتاجر الإلكترونية خلال Cyber Monday جاء من الأجهزة المحمولة فى العام الماضى، كما كان البلاك فرايدى العام الماضى هو الأول الذى كانت أكثر من مليارى دولار من مبيعات الولايات المتحدة عبر الإنترنت من الهواتف.
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