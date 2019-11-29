شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لمساعد أمازون يجعله يعبر عن مشاعر خيبة الأمل والإثارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمازون عن برنامج جديد سيمكن مساعدها الذكى "أليكسا" من نقل المشاعر مثل الإحباط والإثارة عند التحدث إلى المستخدمين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن أليكسا سيتحدث بصوت سعيد ومتحمس عند الإعلان عن فائز فى مسابقة ما، فى حين سيكون لديه صوت ينقل إحساسًا بالحزن أو الإحباط عند الإجابة على استفسار المستخدم حول ما إذا كان فريقهم الرياضي المفضل قد خسر فى مباراة.

Advertisements

وزاد رضا العملاء بشكل عام عن أليكسا خلال الاختبارات الداخلية بنسبة 30% عندما نقل المساعد الافتراضى بعض المشاعر، فإن الميزات الجديدة تهدف إلى إنشاء تجربة أكثر متعة للعملاء لمحتوى محدد.

وسيتمكن أليكسا أيضًا من استخدام أنواع مختلفة من أصوات العروض التقديمية العامة، وذلك بجانب الإضافة العاطفية، حيث سيقرأ القصص الإخبارية كما لو كان مع ظهور مذيعة تلفزيونية أو إذاعية، وسيلقى بنبرة محايدة بحتة دون أى انحرافات.