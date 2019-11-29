تكنولوجيا: تحديث جديد لمساعد أمازون يجعله يعبر عن مشاعر خيبة الأمل والإثارة

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن أليكسا سيتحدث بصوت سعيد ومتحمس عند الإعلان عن فائز فى مسابقة ما، فى حين سيكون لديه صوت ينقل إحساسًا بالحزن أو الإحباط عند الإجابة على استفسار المستخدم حول ما إذا كان فريقهم الرياضي المفضل قد خسر فى مباراة.
وزاد رضا العملاء بشكل عام عن أليكسا خلال الاختبارات الداخلية بنسبة 30% عندما نقل المساعد الافتراضى بعض المشاعر، فإن الميزات الجديدة تهدف إلى إنشاء تجربة أكثر متعة للعملاء لمحتوى محدد.
وسيتمكن أليكسا أيضًا من استخدام أنواع مختلفة من أصوات العروض التقديمية العامة، وذلك بجانب الإضافة العاطفية، حيث سيقرأ القصص الإخبارية كما لو كان مع ظهور مذيعة تلفزيونية أو إذاعية، وسيلقى بنبرة محايدة بحتة دون أى انحرافات.
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