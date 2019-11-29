شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيل ملف "جونى إيف" مصمم الأيفون من موقعها الرسمى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "ديلى ميل" البريطانى عن إزالة "بروفايل" "جونى إيف" من موقع شركة أبل، مما يشير إلى نهاية وقت المصمم البريطاني في الشركة الأمريكية.

وكان "إيف" كبير موظفي التصميم السابقين بشركة أبل قد أعلن أنه سيترك الشركة في يونيو، إذ انضم إليها عام 1992، وتولى فريق التصميم التابع لها في عام 1996، وكان مسئولًا عن بعض أكبر منتجات الشركة العملاقة فى مجال التكنولوجيا، بما في ذلك أجهزة iPod و iPhone و iPad.

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ولم يكشف جونى أو أبل عن موعد مغادرته، لكن صورته وملفه التنفيذي ظلا بجانب معلومات عن رؤساء الشركات الأخرى، بما في ذلك الرئيس التنفيذي تيم كوك، حتى اختفوا الآن من الموقع.

بعد إعلان مغادرته فى يونيو أكد جونى أنه ينشئ شركة تصميم خاصة به، والتى قال إنها ستواصل العمل مع أبل.

وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز في وقت سابق من هذا العام: "رغم أننى لن أكون موظفًا في شركة أبل، إلا أننى سأظل مشارك للغاية، لسنوات عديدة قادمة، وعذا يبدو وكأنه وقت طبيعي ولطيف لإجراء هذا التغيير."