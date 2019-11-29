شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تبلغ ميزانية وكالة الفضاء الأوروبية وكيف يتم إنفاقها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتمد الميزانية النهائية على موافقة الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، ولكن إجمالي الميزانية الحالية للوكالة هى 12.21 مليار جنيه استرليني، والتى يفترض أن تزيد قريبا فى الخطة المقبلة خاصة مع زيادة بريطانيا لدعمها بـ15% مما كانت تدفعه للوكالة، وهنا نقدم لك أين تنفق الوكالة كل هذه الأموال وكيف تقسمها على استكشاف الفضاء والبحث العلمى، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:

- الأنشطة الأساسية - الأنشطة الأساسية 1.22 مليار جنيه استرلينى. - برودكس "برنامج الوكالة لتطوير التجارب العلمية" - برودكس "برنامج الوكالة لتطوير التجارب العلمية" 153 مليون جنيه استرلينى.

- رحلات الفضاء البشرية والاستكشاف الروبوتى1.69 بليون جنيه استرلينى. - رحلات الفضاء البشرية والاستكشاف الروبوتى1.69 بليون جنيه استرلينى.

- برنامج سلامة الفضاء512 مليون جنيه استرلينى. - برنامج سلامة الفضاء512 مليون جنيه استرلينى.

- السلامة والأمن - السلامة والأمن 256 مليون جنيه استرلينى. Advertisements

- مراقبة الأرض - مراقبة الأرض 1.99 مليار جنيه استرلينى.

- التنقل - التنقل 1.28 مليار جنيه استرلينى.

- أموال تقنية - أموال تقنية 102 مليون جنيه استرلينى.

- النقل الفضائي2.27 مليار جنيه استرلينى. - النقل الفضائي2.27 مليار جنيه استرلينى.

- البرنامج العلمي2.48 مليار جنيه استرلينى. - البرنامج العلمي2.48 مليار جنيه استرلينى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: كم تبلغ ميزانية وكالة الفضاء الأوروبية وكيف يتم إنفاقها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.