شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تزيد تمويل وكالة الفضاء الأوروبية بأكثر من 15%.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستزيد المملكة المتحدة من تمويلها لوكالة الفضاء الأوروبية بأكثر من 15%، حتى تتمكن من ممارسة دورها كاملا في المهام المستقبلية إلى القمر والمريخ.
وتشمل جميع بعثات إرسال رواد فضاء إلى القمر وإعادة عينات صخرية من كوكب المريخ ميزانية وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) البالغة 12 مليار جنيه إسترلينى.
وتعد المملكة المتحدة رابع أكبر مساهم في ميزانية وكالة الفضاء الأوروبية، وهى تقدم حاليًا حوالي 300 مليون جنيه إسترليني للوكالة كل عام، وسوف يرتفع هذا إلى 374 مليون جنيه إسترليني سنويًا على مدار خمس سنوات.
وقال جراهام تيرنوك، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء البريطانية: "المملكة المتحدة تدعم بشكل كامل عمل وكالة الفضاء الأوروبية للتطور والدخول في عصر جديد من الفضاء"، مضيفا: "يمكن أن يساعدنا الفضاء في الرد على النداء العالمي الحالي للتصدي لتغير المناخ".
وسيتم إنفاق الجزء الأكبر من ميزانية وكالة الفضاء الأوروبية للسنوات الخمس القادمة على المشروعات العلمية بمبلغ 2.48 مليار جنيه إسترليني المخصصة لها، ويتبع ذلك 2.27 مليار جنيه إسترليني للنقل الفضائي، بما في ذلك صاروخ أريان 6 ووحدة دعم للبعثات القمرية الجديدة لناسا.
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