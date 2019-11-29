شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف احتفل الرواد فى محطة الفضاء الدولية بعيد الشكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما احتفل أهل الأرض بعيد الشكر كانت احتفالات الرواد بمحطة الفضاء الدولية مميزة أيضا، حيث يفكرون فى الطعام وأنواعه كجزء من الاحتفالات التى تجعلهم لا يشعرون بالغربة خارج الكوكب.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فقال رائد الفضاء أندرو مورجان: "عندما نفكر في عيد الشكر، نفكر في الأصدقاء والعائلة والطعام".

وأضاف: "تحدثنا كثيرًا عن أصدقائنا وعائلتنا، لكننا نستمتع أيضًا بالكثير من الطعام الرائع على متن محطة الفضاء الدولية".

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واختار مورجان، مع زملائه رواد الفضاء كريستينا كوش وجيسيكا مائير، مجموعة متنوعة من باقات طعام الفضاء، وعلى الرغم من أن خياراتهم اشتملت على الكلاسيكيات مثل الديك الرومي والبطاطا الحلوة، إلا أن رواد الفضاء خططوا لمزيد من التميز بشأن الغذاء.

وقال مورجان إن الحقائب التى تحتوى على الطعام لعيد الشكر شملت على الخضراوات بالطبع الفاصوليا الخضراء والبطاطا.

وفكرت مائير باستخدام حزمة من صلصة خبز الذرة فى جعل الطعام يبدو أكثر شبهاً بما يتم تقديمه خلال وجبة العطلة على الأرض، وقالت: "سيكون هذا رائعًا، ربما يمكننا وضعه داخل التركى، فقط لجعله مثل حشو حقيقى".

وقدمت كوش الحلوى، أو ما وصفته بأنه "أفضل جزء"، حيث قالت إن أعضاء الطاقم "يتوصلون إلى بعض الأفكار حول كيفية إنشاء فطيرة اليقطين الخاصة بهم، بما في ذلك حلوى تفاح التوت البري".