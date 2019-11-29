تكنولوجيا: مخاوف جديدة حول مشروع SpaceX لإطلاق الإنترنت من الفضاء

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وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فعلق ستيفان إسرائيل، الرئيس التنفيذي لشركة Arianespace الأوروبية، وهي أول شركة أقمار صناعية تجارية في العالم تعمل منذ عام 1980، على المشروع خلال مقابلة قائلا إن شركة كاليفورنيا تحاول استعمار المدار الأرضي المنخفض وتحتكر القطاع.
وحذر من أن امتلاك شخص واحد لهذه المنطقة يمكن أن يحرم العالم من مساحة مستدامة، كما دعا إلى تنظيم مدارات منخفضة، ورصد ستيفان مشكلتين رئيسيتين في مشروع Startlink، أولها أنها تحتكر المدار الأرضى المنخفض، حيث إن SpaceX ستقوم ببناء وتشغيل كل قمر صناعي بهذا المدار، ولا يمكن استيعاب المدار سوى لهذا العدد من الأقمار الصناعية.
أما المشكلة الثانية فإنه عندما يبيع إلى الولايات المتحدة، فإنه يبيع ضعف ما يبيعه في السوق، ولم يعد مشروعه اليوم أمرا صغيرا، بل أنه المشغل لـ 40،000 قمر صناعي، ولذلك هو مشروع احتكار القطاع.
وليس فقط المديرين التنفيذيين للشركة غير راضين عن خطة SpaceX ، ولكن علماء الفلك محبطون أيضًا من الشركة، إذ حذر العديد منهم من أن الكوكبة الصناعية قد تفسد بشكل متزايد النظر لسماء الليل وتعيق علم الفلك.
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