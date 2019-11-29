شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح أكبر هاتف أيفون فى تاريخها العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن موقع ETNews الكورى أن شركة أبل تستعد لإطلاق هواتف أيفون بأحجام شاشة متنوعة، تختلف عن هواتفها القديمة.

وقالت عدد من المصادر فى المجال إن الشركة الأمريكية تطور هواتف جديدة مع شاشات أكبر وأصغر من كافة هواتفها السابقة، كما تخطط الشركة الأمريكية لإطلاق نموذج أصغر بحجم 5.4 بوصة وأخلر شاشة بحجم 6.1 بوصة بالإضافة إلى إصدار أكبر بشاشة 6.7 بوصة، والذى يعد أكبر هاتف فى تاريخها.

سيستخدم كل من هذين الجهازين شاشات OLED، وهى نفس التقنية المستخدمة فى هواتف لـ iPhone 11 و 11 Pro و Pro Max.

Advertisements

من بين الأجهزة المتوقعة فى عام 2020، الجيل الجديد من هاتف iPhone SE، والذى سيطلق عليها اسم SE 2، والمتوقع أن يتم طرحه بسعر 399 دولارًا ويأتى بثلاثة ألوان مميزة.