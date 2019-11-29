فيديو| “ZipBag” حقائب غذائية صديقة للبيئة

متابعة-سنيار: أنشأت Two Pillars مجموعة جديدة من الحقائب الغذائية الصديقة للبيئة والتي يمكن استخدامها لتخزين مجموعة واسعة من المنتجات المختلفة.

مجموعة الحقائب الغذائية ZipBag خالية من المواد السامة، وهي مصنوعة من السيليكون البلاتيني 100٪ ، مما يعني أنه يمكنك استخدامها وإعادة استخدامها.

وقال مطوروها: “ZipBag” عبارة عن حاوية تخزين معلقة ببراءة اختراع تستخدم في أي شيء تقريبا، فهي تحل محل الحاويات البلاستيكية والأكياس البلاستيكية (بالإضافة إلى النفايات المرتبطة بها) وتتيح لك تخزين المزيد داخل الثلاجة مع إبقائها صديقة للبيئة ومنظمة كما لم يحدث من قبل.

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” ZipBag متاحة للدعم عبر Kickstarter هذا الشهر وقد تمكنت من حصد 98,721 دولار من التعهدات، وتتجاوز التمويل المطلوب لمرورها إلى مرحلة الإنتاح بفضل أكثر من 1600 من المؤيدين.