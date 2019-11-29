كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة آبل قد تكشف عن أكبر جهاز iPhone لها في عام 2020

متابعة-سنيار: يشير تقرير جديد إلى أن أبل قد تطلق أكبر جهاز iPhone لها في عام 2020.

قول تقرير من موقع الأخبار الكوري ETNews، رصدتها سي إن بي سي، إن شركة آبل ستكشف النقاب عن ثلاثة طرز هاتفية رئيسية في حدثها القادم.

تخطط شركة آبل لتبديل أحجام شاشة أجهزة هواتف آيفون لعام 2020، حيث من المفترض أن تقدم طرزًا أصغر وأكبر من تلك المتوفرة حاليا، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن موقع الأخبار الكورية ETNews، نقلاً عن مصادر بالصناعة.

ويوضح التقرير أن آبل تنوي إطلاق جهاز آيفون صغير بحجم 5.4 إنشًا، وجهاز آيفون آخر بشاشة من قياس 6.1 إنشًا، وجهاز آيفون جديد مع أكبر شاشة بحجم 6.7 إنشًا.

وتعتزم الشركة المصنعة لهواتف آيفون الحصول على شاشات هواتف آيفون بقياس 5.4 إنشا و 6.7 إنشًا من شركة سامسونج، بحيث ستستخدم تقنية OLED نفسها الموجودة ضمن iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.

وبحسب ما ورد ستزود شركة إل جي الشركة الأمريكية بشاشات OLED لطراز 6.1 إنشا.

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ويستخدم iPhone 11 حاليًا شاشة كريستال سائل LCD أرخص من OLED، لكنها لا تملك المجموعة الواسعة من الألوان نفسها أو الألوان البيضاء الساطعة والسوداء العميقة التي تتميز بها شاشات OLED، مما يجعلها أكثر جاذبية لمشاهدة الصور والأفلام.

ويقول تقرير ETNews: إنه من المحتمل أن تقدم شركة آبل أكثر من أربعة أجهزة آيفون، مشيرًا إلى أن هناك نموذجا سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وكان المحلل مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo، قد قال: إن جميع هواتف آبل الرائدة لعام 2020 ستأتي مع أجهزة مودم أسرع داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G.

وبينما من المتوقع أن يتم إطلاق معظم أجهزة آيفون لعام 2020 في شهر سبتمبر، وهو موعد إعلان الشركة التقليدي عن نماذجها الجديدة، إلا أن المحلل مينغ تشي كو قد أعلن أيضا أن الشركة ستطلق جهاز آيفون جديد بسعر رخيص يصل إلى 399 دولارا، قد يسمى iPhone SE2، في الربع الأول من عام 2020.

هذا ومن المتوقع أن يستنسخ هذا الجهاز الشكل الحالي لهاتف آيفون 8، لكن مع تضمنه معالجا جديدا مستخدما في أجهزة سلسلة iPhone 11.