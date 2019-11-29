كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| أفضل 4 منصات التحكم بالمنازل الذكية في 2019

متابعة-سنيار: هناك الكثير من الأدوات بأسعار معقولة في السوق من مجموعة من الشركات المصنعة، وسواء كنت ترغب في أتمتة منزلك أو إضافة بعض التحسينات المنزلية الذكية، فهناك جهاز خاص بك.

ومع ذلك، عندما تبدأ في إنشاء مجموعتك، ستحتاج إلى منصة منزلية ذكية للتحكم فيها جميعا.

ورغم أن Amazon و Google يسيطران حاليا على هذه السوق، إلا أن هناك خيارات أخرى أيضا، وفيما يلي أفضل المنصات المنزلية الذكية المتوفرة اليوم:

1-Amazon Echo Dot

كانت أمازون من أوائل الشركات التي شجعت منتجات المنزل الذكي، وقد أصبح مكبر صوت Amazon Echo الذكي مع تكامل Alexa واحدا من أفضل الأجهزة المنزلية الذكية مبيعا، ويعد Amazon Echo Dot، أفضل محور منزلي ذكي في المتناول إذا كان لديك الكثير من الأجهزة المتوافقة مع Alexa في جميع أنحاء المنزل، مثل Fire TV Stick.

يأتي Echo Dot بأربعة ألوان جذابة تناسب منزلك، ويحتوي على أربعة ميكروفونات، يمكنها التقاط الأوامر من أي مكان في الغرفة، كما أنه حجمه الصغير يناسب بشكل جيد المكاتب والطاولات دون شغل مساحة كبيرة.

2- Google Nest Mini

Google Nest Mini هو أفضل مركز ذكي إذا كان لديك الكثير من المنتجات التي تنتجها Google في منزلك. يتضمن ذلك أجهزة Android وأجهزة ترموستات Nest أو كاميرات الحماية ووحدات تحكم Chromecast التلفزيونية.

يختلف جهاز Nest Mini الذي تم إصداره في عام 2019 عن Home Hub الأقدم من Google بإضافة ميكروفون ثالث وإضافة زاوية في الظهر لتعليقه على الجدار، كما يستخدم التعرف على أنماط الصوت لتحديد من يتحدث إليه.

إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام Android، فإن جهاز Nest Mini يصبح أكثر فائدة، فعلى سبيل المثال، إذا قمت بتعيين تذكير على هاتفك، فسيضيء جهاز Nest Mini لتذكيرك به، ويمكن لـ Nest Mini أيضا إرسال نتائج البحث إلى هاتفك.

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3- Samsung SmartThings Smart Home Hub

يتوافق محور Samsung SmartThings Smart Home Hub مع مجموعة واسعة من المنتجات.

تتصل SmartThings Hub بأجهزة Samsung الأخرى، بشكل طبيعي، ولكنها تلعب أيضا بشكل جيد مع منتجات هانيويل، وفيليبس هيو، وكويست، وهذا يعني أن لديك مجموعة جيدة من المنتجات للاختيار من بينها عند ملء منطقة معينة من منزلك الذكي. .

يدعم محور SmartThings كلاً من بروتوكولي Z-Wave و ZigBee، مما يسمح له بالتحدث إلى الأجهزة الأخرى التي تستخدم هذه المعايير، ووفقا لـ SmartThings، فإن المحور متوافق مع 204 أجهزة، بدءًا من أجهزة الاستشعار وحتى أجراس الأبواب والغسالات..

4-Hubitat Elevation

يعد Hubitat Elevation خيارا رائعا آخر للأشخاص الذين يحاولون تحقيق أتمتة المنزل الذكي، وهو لا يتطلب اتصالا بالإنترنت بعد الإعداد، ويمكنك التحكم في أجهزتك المتصلة في أي وقت، حتى عندما يكون الإنترنت معطلا.

Hubitat متوافق مع مجموعة واسعة من المنتجات، ويرجع ذلك جزئيا إلى تصميمه كمحور Z-Wave و ZigBee، وهي مواصفات يجب توفرها لأي شخص يتطلع إلى إنشاء منزل ذكي يتمتع بالحكم الذاتي بالكامل.