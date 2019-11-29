شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بطل العالم فى لعبة جو الصينية يعلن تقاعده بسبب الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن لى سو دول، بطل العالم السابق فى لعبة جو الصينية عن تقاعده بعد أن أدرك أن برامج الذكاء الاصطناعى أصبحت غير قابلة للمنافسة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قال سو دول بعد إعلان تقاعده: "بعد ظهور الذكاء الاصطناعى لأول مرة فى ألعاب Go ، أدركت أننى لست فى القمة حتى لو أصبحت رقم واحد، فهناك كيان لا يمكن إلحاق الهزيمة به".

ويعد سو دول هو الإنسان الوحيد الذى هزمAlphaGo ، وهو برنامج الذكاء الاصطناعى المهيمن الذى طورته شركة DeepMind من جوجل، ففى يوم 13 مارس عام 2016، هزم سو دول برنامج AlphaGo بمباراة واحدة فى سلسلة من خمس مباريات.

Advertisements

فى ذلك الوقت، كان فوز سو دول الوحيد إنجازًا يدعو للتفاؤل، لكنه كان يعتقد أن هذا الفوز كان بسبب خطأ فى AlphaGo وليس بفضل مهاراته الخاصة، إذ قال لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية: "بصراحة شعرت بهزيمة حتى قبل بدء المباريات ضد ألفا، فالناس من شركة DeepMind التابعة لجوجل كانوا واثقين جدًا من البداية".

ومنذ ذلك الحين، تم تطوير عدد من برامج الذكاء الاصطناعى والتى أصبحت أكثر هيمنة، بما فى ذلك برنامج الذكاء الاصطناعى الصينى، الذى يحمل اسم Fine Art ، والكورى الجنوبى HanDol