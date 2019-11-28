تكنولوجيا: تسريبات جديدة توضح تفاصيل أكثر حول إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy S11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت بعض التسريبات خلال الفترة الماضية صور ثلاثية الأبعاد توضح التصميم المتوقع لهواتف Galaxy S11، إلا أن تفاصيل جديدة جاءت عبر Leakster أكدت على أن تصميم الكاميرة في هواتف Galaxy S11 سيكون منسق بشكل أفضل عما يظهر في الصور التي نشرت مؤخراً.

شغلت هواتف Galaxy S11 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، حيث ظهر تصميم الكاميرة بشكل مستطيل مع إعدادات متعددة للكاميرة، من جانب أخر أشار موقع Ice Universe إلى عدم دقة تصميم كاميرة Galaxy S11 بلس الذي ظهر في التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات التي نشرت حتى الآن أن يضم هاتف Galaxy S11 كاميرة periscope تدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، كما أشار تسريبات Leakster إلى أن كاميرة periscope جاءت في الهواتف الذكية التي قدمت حتى الآن بتصميم مستطيل.

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أيضاً من المقرر أن يدعم تصميم الكاميرة جذب وإستشعار أكبر قدر من الإضاءة، لذا لن تختار سامسونج العدسات المميزة بالتصميم الدائري في الكاميرة، وهو ما يؤكد على أن إعدادات الكاميرة التي تظهر في الصور ثلاثية الأبعاد غير دقيقة.

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