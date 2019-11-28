NordVPN تطلق تطبيق مدير كلمات المرور NordPass

أطلقت شركة NordVPN الشهيرة المزودة لخدمات الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) رسميًا تطبيق إدارة كلمة مرور NordPass الخاص بها بشكل عام هذا الأسبوع، بعد خمسة أشهر من تقديم الخدمة بموجب برنامج وصول مبكر.

ويعد التطبيق أحدث منتجات الأمن السيبراني من الشركة، وجرى تطوير مدير كلمات المرور NordPass مع التركيز على البساطة والأمان، بحيث يوفر قدرات المستخدم الذهنية لأشياء أكثر أهمية من عمليات تسجيل الدخول.

هذا وتوضح عملية الإطلاق محاولة العلامة التجارية تنويع منتجاتها للمستهلكين في مجال الخصوصية عبر الإنترنت للاستفادة من المخاوف المتزايدة بشأن خصوصية البيانات.

كما يأتي الإطلاق في الوقت الذي تكتسب فيه خدمات حماية كلمات المرور وإدارتها مزيدًا من القوة، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى خروقات البيانات العديدة في السنوات الأخيرة.

ويواجه العديد من المستخدمين مشاكل في تذكر المجموعات الصعبة من الحروف والأرقام لكلمات المرور، ولهذا السبب، فقد أطلقت الشركة تطبيقها الجديد NordPass، والذي يأتي بنسخ مدفوعة ومجانية.

وتعمل النسخة المجانية الأساسية مع جهاز واحد، بينما تعمل النسخة المدفوعة على أجهزة متعددة مع ميزات أخرى، لكنها تتطلب اشتراكًا يتراوح بين 2.49 دولارًا و 4.99 دولارًا شهريًا، اعتمادًا على طول مدة التزامك.

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ويناسب NordPass احتياجات الجميع، إذ يساعد في إنشاء كلمات مرور معقدة جديدة ويتيح للمستخدمين مشاركتها بأمان مع الأصدقاء أو زملاء العمل، بالإضافة إلى أنه يتذكر كل شيء، من تسجيلات الدخول إلى الملاحظات وبطاقات الائتمان.

وللحفاظ على أمان المعلومات، فإن NordPass يستخدم تشفير XChaCha20 لتخزين كلمات المرور، ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار المصادقة الثنائية لضمان أمان إضافي، كما تحتوي الأداة الجديدة على معمارية جديدة لضمان الأمان النهائي.

هذا ويعد NordPass سهل الاستخدام، ويمكنك تنزيل إضافة التطبيق لمتصفحات كروم وفايرفوكس وأوبرا وإيدج Brave و Vivaldi، إلى جانب وجود تطبيق لنظامي أندرويد و iOS.

وأطلقت الشركة في وقت سابق منتجين بارزين آخرين، هما أداة تشفير الملفات المسماة NordLocker، إلى جانب خدمة VPN جديدة تستهدف بشكل خاص الشركات تسمى NordVPN Teams.

يذكر أن NordVPN تأسست في عام 2012 ونمت لتصبح واحدة من أكثر مزودي خدمات VPN شعبية في جميع أنحاء العالم، مع حوالي 12 مليون مستخدم على مستوى العالم.