شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة ذكية تسمح بتغيير تعبيرات وجه الشخصيات الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوَّرت شركة "هايبركونكت" Hyperconnect الكورية الجنوبية أداة ذكية قادرة على التلاعب بتعابير الوجه لأى شخص أو شخصية شهيرة يظهر فى صورة ساكنة، لتظهره مبتسماً أو غاضباً بشكل واقعى ومقنع.

وللوصول إلى النتيجة المرجوة، فما على المستخدم سوى الاستعانة بكاميرا الويت العادية لتصوير نفسه وهو يظهر بالتعابير المرجوة، وصورة ساكنة للشخصية التى يرد أن يجرى تعديلات عليها، حسب العربية.

وتعتمد الأداة المسماة MarioNETte على تقنيات التعلم الآلى، إذ يدعى مطوروها أنها قادرة على التلاعب بتعابير وجه أى شخص.

يذكر أن أداة MarioNETte ليست الأولى فى مجال التلاعب فى تعابير الوجه، لكن الأساليب السابقة كانت تتطلب بضع دقائق قبل ابتكار "الوجه الجديد"، أو أنها كانت "تشوّه" ملامح الوجه حال تحرك الشخص. ويهدف الباحثون مستقبلاً إلى تحسين الأداة لجعل النتيجة أكثر إقناعاً.