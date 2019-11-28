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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على حزام الزلازل وأكثر ثلاث مناطق توجد بها والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره العالم الهندى "براكاش جها"، العالم في المعهد الوطني لميكانيكا الصخور، فإن أبرز ثلاثة أحزمة زلزالية في جميع أنحاء العالم تتمثل فى:
خريطة الحزام
1- الحزام الزلزالي المحيطي حول المحيط الهادى، هذا هو أكبر حزام زلازل في العالم، حيث تحدث حوالى 80٪ من أكبر الزلازل فى العالم (بقوة 8 وما فوق)، بسبب تقارب الصفائح.
2- حزام الزلازل فى جبال الألب والهيمالايا يمتد حزام الزلازل هذا من جافا إلى سومطرة في إندونيسيا عبر جبال الهيمالايا والبحر الأبيض المتوسط، ويصل إلى المحيط الأطلسي ويمثل حوالي 17٪ أكبر زلازل في العالم، حيث تتحرك الألواح في اتجاهين متعاكسين مما يؤدي إلى حدوث هذه الكوارث الطبيعية.
3- حزام الزلازل بمنتصف الأطلسي يتبع حزام الزلازل هذا التلال، وعلى الرغم من أنه مسئول عن 3٪ فقط من الزلازل الكبيرة، إلا أن حوالى 5 ملايين من الزلازل تحدث سنويًا على طول هذا الحزام، ولكن معظمها صغير جدًا بحيث لا يمكن الشعور به، ويمثل هذا الحزام منطقة التقاء الصفائح القارية.
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