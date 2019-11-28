شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. علماء الفلك يكتشفون أول نجم نابض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى ذات اليوم 28 من شهر نوفمبر، ولكن من عام 1967، وجد علماء الفلك أول النجوم النابضة، وهذا النوع من النجوم يكون عبارة عن نجم شديد الكثافة يدور بسرعة فائقة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، عندما يدور النجم النابض، ينبعث حزمتان من الضوء في اتجاهين متعاكسين، فعندما ينظر علماء الفلك إلى النجم النابض، يبدو وكأنه نجم يضاء وينطفئ بسرعة ثابتة.



نجم نابض

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ولعل قصة أول نجم نابض لاحظه جوسلين بيل بورنيل وأنتوني هيويش، بدأت عندما كانوا ينظرون إلى كوكبة Vulpecula، حيث رأوا النجم يومض مع نبضات منتظمة مفصولة كل 1.33 ثانية.

ولم يكن لديهم أي فكرة عما كان عليه النجم، لذلك أطلقوا عليه ليتل جرين مين 1، وبعد اكتشاف المزيد من النجوم النابضة، تمكنوا من تحديده، وعلموا أن النجوم النابضة هي ظواهر تحدث بشكل طبيعي، ويمكن أن تكون أدوات مفيدة للفلكيين.