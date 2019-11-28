شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ما تبيع تليفونك أو تصلحه.. إزاي تمسح كل صورك بشكل نهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديدة من برنامج "دوت تك" تتناول فيها كيفية حماية صور موبيلك من السرقة، سواء كان بنظام الأندرويد، أو الآيفون، وإزاي تمسح كل صورك بشكل نهائي قبل تبيع تليفونك أو تصلحه. Advertisements دوت تك" برنامج يعرض آخر أخبار التكنولوجيا حول العالم، وجديد التقنيات الحديثة في مجالات الهواتف الذكية، والأجهزة الرقمية، والإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعى. دوت تك.. إعداد وتقديم إسراء حسنى وتصوير محمد نبيل ومحمود فخرى وجرافيك طارق عبد العزيز ومحمد مصطفى ومونتاج إسراء نصر وإخراج شادى أبو الحسن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: قبل ما تبيع تليفونك أو تصلحه.. إزاي تمسح كل صورك بشكل نهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.