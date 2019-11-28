مواصفات و مميزات ساعة Honor Magic Watch 2 مع السعر

Honor Magic Watch 2 قد تم الإعلان عن هذه الساعة الذكية في مؤتمر اطلاق هاتف Honor View 30. لتكون هذه الساعة هي خليفة الساعة الذكية السابقة من شركة Honor ايضاً. و تحمل العديد من التحسينات بشكل كبير. مثل الشاشة بإضائة 800-nit او 800 شمعة. و الـGPS مزدوج التردد. و العديد من التحسينات التي ستحبها. الساعة تأتي بحجمين مختلفين. و سنناقش مواصفات و المميزات الخاصة بالساعة الذكية في هذا المقال

مواصفات Honor Magic Watch 2

46mm 42mm الشاشة بحجم 1.39 بوصة من نوع AMOLED بدقة 454×454 بحجم 1.2 بوصة من نوع AMOLED بدقة 390×390 المعالج Kirin A1 البطارية بحجم 455mah بحجم 215mah الإتصال تدعم الإتصال بتقنيات Bluetooth v5.1 Wi-Fi Dual-frequency GPU الخواص الصحية حساس ضربات القلب – تتبع النوم – مراقبة حالة التوتر و القلق – مدرب للتنفس – 15 وضع رياضي مقاومة الماء مقاومة للماء حتى 50 متر عمق. لا يوجد تقييم بشهادة IP الذاكرة الداخلية Advertisements بسعة 4GB نظام التشغيل LiteOS

مميزات Honor Magic Watch 2

15 وضع رياضي مختلف

كساعة ذكية يجب ان تساعدك على تتبع الرياضات المختلفة التي تمارسها. حيث تحمل الساعة 7 اوضاع تمرين داخل البيت و 8 اوضاع تمرين اخرى يمكنك ممارستها في الخارج. كركوب العجل او التنزه و الجري او السباحة في حمام السباحة و غيره. الأوضاع الرياضية المختلفة على الساعة مهمة بالنسبة لأي مستخدم يحب استعمال اي اجهزة تساعدك على تتبع تمارينك و تقدمك في التمارين.

تقنيات اتصال جيدة

الساعة تأتي بتقنيات اتصال متقدمة. بداية من تقنية Bluetooth v5.1 التي ستساعد على اتصال قوي بين الساعة و الهاتف المحمول. و لكن في نفس الوقت تقوم بتوفير الطاقة. و تجعل الإتصال يستهلك من البطارية نسبة ضعيفة. مما يجعل الساعة تصمد فترة جيدة على الشحنة الواحدة. و لن تحتاج لشحنها عدة مرات في اليوم مثلاً. مع وجود تتبع للموقع مزدوج التردد سيساعد على تتبع مكانك بدقة و بسرعة شديدة.

مراقبة صحية تامة

الساعة الجديدة تحمل عدة خواص تجعلها مناسبة بشكل كبير لتتابع صحتك بشكل عام. مثل مراقبة النوم و تحديد الكمية التي كنت تنامها. و معدلات النوم العميق و النوم الخفيف. و لحظات الإستيقاظ في منتصف اليوم. كما انها تقوم بمساعدتك على التنفس و يوجد وضع لتدريبات التنفس الخاصة. و اخيراً ستساعدك الساعة على مراقبة معدلات التوتر بشكل كبير.

بديلة عن الهاتف

الساعة ليست بديلة عن الهاتف بالكامل. بل هي ستحتاج الهاتف في بعض الأوقات. لكن يمكنك استعمال السماعة في سماع الأغاني مثلاً بدون الحاجة لوجود الهاتف بجانبك. حيث يمكنك تخزين الأغاني على الساعة و توصيل السماعة الخاصة بك عن طريق الـBluetooth و الإستماع الى الأغاني بدون وجود الهاتف بجانبك. لذلك فالساعة يمكن ان تكون بديلة عن الهاتف في اوقات كثيرة و في بعض المهام.

سعر Honor Magic Watch 2

يبدأ سعر الساعة من 160$ تقريباً. مما يجعلها من الساعات الذكية الرخيصة -مقارنة بالـApple Watch و بساعة Samsung Galaxy Watch-. و لحسن الحظ فالساعة لن تواجه اي مشاكل في الإصدار العالمي بل ان الساعة ستتوفر في عدة اسواق بسهولة. من هذه الأسواق مصر و فنلندا و ماليزيا و الشيك و السعودية و الإمارات و الفلبين و المملكة المتحدة