تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإستبدال تقنية كوالكوم لإستشعار البصمة في هواتفها القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جديد نشر في كوريا اليوم أشير إلى خطط العملاق الكوري لإستبدال تقنية كوالكوم لإستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية في الجيل القادم من هواتفها الذكية.

أطلقت شركة سامسونج تحديث جديد لبرمجيات Galaxy S10 و Galaxy Note10 قدمت من خلاله معالجه لمشكلة مستشعر البصمة التي رصدت من قبل بعض المستخدمين، وفي تقرير جديد جاء من كوريا اليوم، أكد على أن سامسونج في طريقها لإستبدال تقنية كوالكوم.

أشار التقرير الذي نشر في كوريا مؤخراً، على أن تقنية إستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية التي قدمت من كوالكوم، تسببت في تسجيل شكاوى من قبل الكثير من مستخدمي هواتف Galaxy S10 و Galaxy Note10، مما أثار الجدل حول معايير الحماية في إصدارات سامسونج.

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ولقد أكد بعض مستخدمي هواتف Galaxy S10 و Galaxy Note10 على إمكانية إختراق تقنية إستشعار البصمة ببصمات أصابع أخرى، وهو ما أدى إلى حظر هذه الأجهزة والهواتف بشكل مؤقت في بعض البنوك.

يذكر أن كوالكوم قدمت تقنية إستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية للمرة الأولى خلال عام 2018، إلا أن المشاكل الأمنية التي واجهت سامسونج في الفترة الأخيرة ستؤدي إلى إستبدال التقنية خلال العام المقبل.

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