آبل تُطالب شركائها المُصنعين برفع وتيرة إنتاج سماعات AirPods و AirPods Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - تحصد كل من AirPods و AirPods Pro مبيعات جيدة جدًا بحيث لا تستطيع الشركة مواكبة الطلب. ووفقا لتقرير جديد من وكالة الأنباء Nikkei Asian Review، فيبدو أن شركة آبل أرسلت مذكرة إلى جميع شركائها المصنعين تطلبهم فيها برفع وتيرة إنتاج سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها، بما في ذلك AirPods Pro.

الشركة التي تشرف على تصنيع سماعات AirPods Pro لشركة آبل تدعى Luxshare-ICT، وهي تملك مصنعان في الصين. طلبت شركة آبل من هذه الشركة رفع معدل الإنتاج من 1 مليون وحدة شهريًا إلى 2 مليون وحدة شهريًا. أما بخصوص سماعات AirPods العادية، فيتم تجميعها هي وعلبة الشحن اللاسلكية من قبل شركة GoerTek في فيتنام، ويجب أن ترفع هذه الأخيرة بدورها معدل الإنتاج، ولو كان بنسبة ضئيلة.

تعتبر سماعات الأذن اللاسلكية المنتج الأسرع نموًا لدى شركة آبل، ويتوقع المحللون أن يتم بيع 200 مليون وحدة سنويًا، مع توقع أن يصل العدد إلى 80 مليون وحدة بحلول العام 2020. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة الأنباء Bloomberg أن شركة آبل ستبيع 60 مليون وحدة بحلول نهاية هذا العام بفضل الإهتمام المتزايد بسماعات AirPods Pro.

Advertisements

يتم عرض سماعات AirPods Pro الجديدة حاليًا للبيع مقابل 249 دولار أمريكي مع العلم بأنها تدعم تقنية إلغاء الضوضاء، بينما يتم عرض سماعات AirPods العادية للبيع مقابل 159$ دون علبة الشحن اللاسلكية ومقابل 199$ مع علبة الشحن هذه.