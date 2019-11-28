الهاتف Galaxy Note 10 Lite يظهر في إختبارات الأداء مع المعالج Exynos 9810

فاطمة أيت طالب - دبي - ظلت شركة سامسونج بعيدة عن سوق هواتف Lite خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن الشائعات تشير إلى وجود هاتفين جديدين على الأقل في الوقت الراهن. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم رصد الهاتف Galaxy Note 10 Lite في منصة إختبارات الأداء Geekbench.

تم رصد الهاتف تحت الإسم الرمزي SM-N770F، وتأكد من خلال إختبارات الأداء أنه سيضم المعالج Exynos 9810، و6GB من الذاكرة العشوائية. وبالعودة إلى المعالج، فقد تم إطلاقه قبل عام تقريبًا علمًا أنه ظهر لأول مرة مع الهاتف Galaxy Note 9، ولكن الشيء المميز في هذا المعالج هو أنه مُصنع بإستخدام تكنولوجيا 10 نانومتر التي تتسم بالكفاءة في إستهلاك الطاقة.

نحن على يقين من أنه هاتف Galaxy Note جديد تمامًا نظرًا لأن الحرف N يمثل Note، ولكن الأرقام الموالية لا تشبه الأجهزة السابقة من التشكيلة، فهي جميعها تحمل الأسماء الرمزية SM-N9xxx. ومن المثير للإهتمام أيضًا أن نجد الإسم الرمزي للهاتف Galaxy Note 10 Lite ينتهي بالحرف F، وهو الحرف الذي يرمز عادة إلى الطرازات العالمية الوحيدة الشريحة SIM، وبالتالي هذا يشير إلى أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق Galaxy Note 10 Lite على الصعيد العالمي، ولا تخطط لإطلاقه في عدد محدود من المناطق.

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في وقت سابق من هذا اليوم، علمنا أن الهاتف Galaxy Note 10 Lite سيأتي كذلك على الأرجح مع القلم الإلكتروني S Pen، ولكن بصرف النظر عن ذلك، فإن المعلومات حول الهاتف لا تزال نادرة.